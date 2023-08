1/11 ©Getty

Il caldo estivo sta per tornare e le previsioni meteo indicano un Ferragosto col solleone. Per affrontare al meglio la prossima ondata di caldo Cna Agroalimentare ha stilato un vademecum con alcuni consigli utili per l'alimentazione

Meteo, torna l’afa poi rischio nubifragi. Cosa dobbiamo aspettarci? Risponde l’esperto