Per la prima volta è stato compilato un atlante europeo delle allergie in uno studio guidato dall'Università medica di Vienna, condotto in collaborazione con l'Istituto Karolinska di Stoccolma e l'Università Karl Landsteiner delle scienze della salute di Krems

