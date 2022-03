Allergia alle arachidi, studio apre la strada alla cura con microaghi

Potrebbe migliorare significativamente la desensibilizzazione, fornendo una maggiore protezione da gravi reazioni allergiche per milioni di persone. A indicarlo una ricerca condotta su cavie dall'Università del Michigan

Un nuovo studio dell'Università del Michigan apre la strada all'utilizzo dei microaghi nel trattamento dell'allergia alle arachidi: potrebbe migliorare significativamente la desensibilizzazione, fornendo una maggiore protezione da gravi reazioni allergiche per milioni di persone. È quanto emerso da una ricerca condotta su cavie, su cui è stato testato l'effetto di un timbro a microaghi rivestito di arachidi, applicato per cinque minuti alla settimana per cinque settimane.