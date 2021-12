Covid, in 24 ore 90mila contagi nel Regno Unito e 254mila negli Usa

Sono stati 90.629 i contagi giornalieri registrati dalle autorità britanniche, in gran parte alimentati dalla diffusione della variante Omicron. In parallelo, procede spedita la campagna vaccinale interna, con le dosi di vaccino assestatesi sull'obiettivo fissato dal governo Johnson, ovvero un milione al giorno. Gli Usa, intanto, hanno fatto registrare un nuovo picco di casi: la situazione più drammatica è a New York Condividi

I nuovi casi di Covid-19 nel Regno Unito restano stabili, attestandosi nelle ultime 24 ore intorno a quota 90mila. Sono stati, infatti, 90.629 i contagi giornalieri registrati dalle autorità britanniche, in gran parte alimentati dalla diffusione nel Paese della nuova variante Omicron, quasi mille in meno rispetto alla giornata di ieri e su circa 1.5 milioni di test eseguiti. Secondo i dati ufficiali, però, risultano in aumento i decessi, arrivati a 172, seppur considerando il consueto recupero statistico di una parte di dati riferiti al weekend appena trascorso. Cala, invece, il numero di cittadini ricoverati e, in parallelo, procede la campagna vaccinale interna. Le dosi di vaccino anti-Covid inoculate si sono assestate sull'obiettivo fissato dal governo Johnson, ovvero un milione al giorno, con altre 900mila terze dosi booster, il cui totale copre ora il 52% dell'intera popolazione over 12.

Covid Usa: 254.000 nuovi casi, picco da settembre approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le news di oggi 21 dicembre. DIRETTA Dati che preoccupano le autorità sanitarie arrivano poi dagli Stati Uniti, dove i nuovi casi di Covid-19 sono stati quasi 254.000 solamente considerando la giornata di lunedì. Si tratta del picco massimo di contagi fin da settembre, oltre che un'indicazione di come la variante Omicron si stia diffondendo in maniera rapida nel Paese. Lo hanno segnalato i numeri forniti dell'agenzia Bloomberg, secondo cui la media dei casi degli ultimi sette giorni ha fatto registrare un aumento pari al 17%. Considerando solamente la città di New York, invece, è stato segnalato il tasso di nuovi casi di Covid più alto di tutto il Paese: i contagi sono in aumento esponenziale e nell'ultimo mese sono saliti del 640%, come riportano i dati del Centers for Disease and Control Prevention.