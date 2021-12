Covid, Sky TG24 nella terapia intensiva di Bergamo. VIDEO

Al Papa Giovanni XXIII ci sono 12 posti disponibili per malati Covid e sono tutti occupati. Per la maggior parte si tratta di persone non vaccinate. Il direttore dell’unità di anestesia e rianimazione: “Negli ultimi 100 giorni sono stati ricoverati 53 pazienti gravi”

Le telecamere di Sky TG24 sono entrate nella terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove attualmente ci sono 12 posti disponibili per i malati Covid e tutti sono occupati. Un mese fa erano sette. Oggi come allora, si tratta per la maggior parte di pazienti non vaccinati.

Direttore reparto: “In 100 giorni 53 pazienti gravi”

“Negli ultimi 100 giorni - ci spiega il direttore dell’unità di anestesia e rianimazione Luca Lorini- sono stati ricoverati 53 pazienti gravi, di questi 12 vaccinati con due dosi. La maggior parte non più coperta dal vaccino effettuato oltre 6 mesi fa. Alcuni, invece, finiscono in terapia intensiva per altre patologie, ma risultano positivi una volta in reparto”. Secondo Lorini, il rischio di finire in rianimazione per le persone non vaccinate “è superiore di 36 volte”.