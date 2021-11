I dati sono contenuti nel documento sull'andamento settimanale dell'epidemia redatto dall'Istituto superiore di sanità. In generale, i casi di coronavirus sono tra i 50 e i 100 per 100.000 abitanti, e nelle ultime due settimane sono stati 13.741 tra gli under 20. Il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati, in percentuale, è di circa sette volte più alto rispetto agli immunizzati