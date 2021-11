Covid, Rezza: “Tendenza al peggioramento, spingere le vaccinazioni”

Entrando nel dettaglio dell’analisi, Rezza ha confermato come l'incidenza , ad oggi, “superi i 50 casi per 100mila abitanti, per la precisione siamo a 53 casi per 100mila”, ha riferito. Considerando poi l'indice di trasmissibilità Rt , ha detto ancora il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, si nota “una tendenza all'aumento e si fissa a 1,15 e quindi al di sopra dell'unità”, ha spiegato. Il tasso di occupazione dei posti di terapie intensiva e di area medica, ha detto proseguendo nel commento dei dati, “mostra anche un lieve incremento: per le terapie intensive siamo al 4% di occupazione e per l'area medica al 5,3%”.

Brusaferro: "Sale la circolazione del virus, curva ancora contenuta"

A commentare il monitoraggio settimanale anche Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). "Questa settimana è stata caratterizzata da un incremento della circolazione del virus nel nostro Paese che supera la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti in 7 giorni e Rt supera la soglia epidemica di 1", ha confermato. "L'Italia si inserisce in un quadro europeo con elevata circolazione del virus in molti Paesi e in particolare in alcuni Paesi confinanti del centro ed est Ue", ha aggiunto. Il nostro Paese, ha riferito ancora, "si caratterizza ancora per una curva più contenuta e questo è un dato che dobbiamo sicuramente alla copertura vaccinale. In generale si evidenzia una crescita del numero dei nuovi casi", ha spiegato.