MODENA - Focolaio di Covid nella residenza per anziani 'Formigine', nell'omonimo comune in provincia di Modena. Come ha fatto sapere la struttura il 3 novembre, è confermata la positività di 12 ospiti e 7 operatori, riscontrata a seguito dei controlli fatti dopo che il 31 ottobre un ospite era risultato positivo in seguito a tampone molecolare, effettuato in ospedale per un ricovero legato a patologie non Covid