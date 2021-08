Vaccino Covid, Galli a Sky TG24: “La terza dose non è necessaria”

Lo ha sottolineato il direttore delle malattie infettive presso l'ospedale Sacco, di Milano. E, sul Green pass, ha spiegato: "E' importantissimo averlo, perché per averlo bisogna aver fatto delle cose che sono in questo momento assolutamente utili, necessarie, indispensabili per cercare di contenere questa epidemia"

Galli, nel corso dell'intervista, si è soffermato poi sul tema caldo del pass sanitario. "La problematica legata ai controlli sul Green pass ? Era abbastanza ovvio ed atteso che diventasse qualcosa di difficile e complicato"., ha sottolineato il professore. “E’ un po’ come il limite di velocità imposto in determinate strade con la dichiarazione che potranno essere eseguiti i controlli e potrà essere rilevato l’eccesso di velocità con la dovuta multa”, ha continuato. Rispetto ai controlli per il Green pass sanitario, “più o meno è la stessa cosa: sappiamo che non accade spesso ma sappiamo che può accadere. Sappiamo che si deve avere questo tipo di documento, probabilmente non sarà possibile applicare un controllo se non a campione, come si fa per l’eccesso di velocità, però in ogni caso il Green pass è importantissimo averlo, perché per averlo bisogna aver fatto delle cose che sono in questo momento assolutamente utili, necessarie, indispensabili per cercare di contenere questa epidemia", ha continuato Galli. "Mi rendo conto che lo facciamo con strumenti imperfetti, sia sul versante dell’applicazione del controllo in questi termini, sia purtroppo sul versante dello stesso vaccino , che è importantissimo assumere, ma che sappiamo che non copre completamente rispetto alla possibilità dell’infezione", ha aggiunto.

Il Green pass per i mezzi pubblici

approfondimento

Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia

Sempre a proposito della certificato vaccinaale, Galli ha spiegato che "occorre estendere l'utilizzo del Green pass anche sui mezzi pubblici locali", ha detto il direttore delle malattie infettive del Sacco. "Con alcune eccezioni, certo, affinché chi non può fare il vaccino possa utilizzarli, ma per coerenza andrebbe fatto", ha ribadito.

Il ritorno a scuola in presenza

E' plausibile il rientro a scuola e in presenza, in tutta sicurezza? Secondo il professore, se saranno messi in piedi meccanismi di controllo, "è veritiero ipotizzare la scuola tutta in presenza a settembre", ha commentato.

Fare ancora attenzione

Per Galli, in definitiva, al momento si può sostenere che, a livello emergenziale, "il peggio è passato per un Paese come il nostro. Occorre solo continuare a fare attenzione perché il passaggio ad altri colori, come sta accadendo, non può essere un buon segno". Attualmente, ha poi concluso, con il 90% dei ricoverati in rianimazione non vaccinati, la pandemia è diventata quella dei non vaccinati. "Chi si vaccina ha dieci volte in meno di probabilità di contrarre il virus", ha ribadito, sottolineando come sia "fondamentale" l'ipotesi di un vaccino per chi ha meno di 12 anni. "Il virus circola grazie ai più giovani, proprio perché asintomatici", ha spiegato ancora.