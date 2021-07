Covid, si studia la variante Lambda: dal Perù, già diffusa in 30 Paesi

Comparsa a fine dicembre in Perù, dove è ormai diventata il ceppo predominante, è stata registrata in quattro continenti. È presente anche in Italia: individuate le sequenze genetiche in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia. Identificata con la sigla C.37, è caratterizzata da un mix inusuale di mutazioni che disorienta gli esperti. L’Oms la classifica tra le varianti di interesse e non tra quelle che destano preoccupazione. Ma gli studi sono in corso