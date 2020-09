7/24 ©Ansa

8 e 9 novembre 1987 – Voto per cinque referendum abrogativi: abrogazione norme limitative della responsabilità civile per i giudici; abolizione commissione inquirente e trattamento dei reati ministeriali; abrogazione intervento statale se il Comune non concede un sito per la costruzione di una centrale nucleare; abrogazione contributi compensazione agli enti locali per la presenza sul proprio territorio di centrali nucleari; esclusione della possibilità per l'Enel di partecipare alla costruzione di centrali nucleari all'estero. In tutti i quesiti vince il “Sì”