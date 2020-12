Il divorzio compie 50 anni, l'1 dicembre 1970 il via libera alla legge

Mezzo secolo fa il parlamento diede il via libera all'istituto giuridico proposto dai parlamentari Fortuna e Baslini che permette di porre fine al matrimonio. Nel 1974 la norma venne confermata dal primo referendum abrogativo della storia del nostro Paese. Nel 2015, le ultime modifiche con la possibilità di dirsi addio tra coniugi in sei mesi

Un percorso legislativo tortuoso, da un lato sostenuto dai laici e dai radicali, dall'altro ostacolato dai cattolici in un Paese ancora non unanime sulla fine del matrimonio. Compie 50 anni la legge sul divorzio, nota anche come legge Fortuna-Baslini dai nomi dei parlamentari che presentarono la proposta di legge. L'istituto giuridico che rappresenta l’inizio di una rivoluzione culturale viene approvato dalla Camera dei deputati il primo dicembre 1970.

I promotori della legge sul divorzio



L'iter inizia però molto prima. È Loris Fortuna, avvocato penalista iscritto al Psi, a presentare nel 1965 un disegno di legge per introdurre il divorzio in Italia, dando vita anche al movimento Lega italiana del divorzio (Lid). Oltre a Fortuna, a mettere la firma sulla proposta di legge è anche il liberale Antonio Baslini. La norma, deliberata dal parlamento, introduce lo scioglimento del vincolo del matrimonio compresa la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (se le nozze avvenivano anche in forma religiosa). La sentenza di divorzio permette a entrambi gli ex coniugi di contrarre nuove nozze e per la donna la perdita del cognome del marito, salvo diversa autorizzazione del giudice. Un cambiamento epocale per una società non ancora totalmente pronta a sostenerlo.

L'opposizione dei cattolici



A schierarsi contro la legge sul divorzio sono soprattutto gli esponenti cattolici, che promuovono una raccolta firme per indire un referendum abrogativo, il primo nella storia dell'Italia repubblicana. Il riferimento principale degli oppositori alla legge sul divorzio è Gabrio Lombardi, nipote di padre Riccardo Lombardi, meglio noto come il ''microfono di Dio'', il sacerdote che via radio aveva sostenuto i cattolici nella battaglia contro i social-comunisti. Si raccolgono oltre un milione e 300mila firme, e la richiesta di referendum supera il giudizio di ammissibilità della Corte di Cassazione.