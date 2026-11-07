Il primo cittadino della Capitale ha annunciato che correrà per un secondo mandato alle elezioni amministrative del 2027. Poi ha spiegato che "non vogliamo solo rafforzare la nostra maggioranza e la vocazione civica della nostra amministrazione, ma anche essere protagonisti di un allargamento della coalizione che vada oltre i confini attuali". L'obiettivo, ha ribadito, è avere una "coalizione larga, inclusiva, e aperta a più forze politiche" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Oggi c'è un grande capitale di fiducia: Roma può cambiare. E lo dico ufficialmente, siamo qua per questo: ho deciso di ricandidarmi per continuare a cambiare la città. Con al centro le persone". Ad annunciarlo è il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, che ha aperto la sua campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 2027 all'evento pubblico all'Auditorium della Conciliazione, con la coalizione che lo sosterrà. "La città mi ha cambiato e ha anche cambiato il mio rapporto con le persone", ha aggiunto il primo cittadino, prima di lanciare un appello per un campo largo: "Non vogliamo solo rafforzare la nostra maggioranza e la vocazione civica della nostra amministrazione, ma anche essere protagonisti di un allargamento della coalizione che vada oltre i confini attuali. Il mio obiettivo è che gli amici del M5S e di Azione qui presenti possano far parte di questa sfida". L'obiettivo, ha ribadito Gualtieri, è avere una "coalizione larga, inclusiva, e aperta a più forze politiche. Andiamo avanti tutti assieme".

"Roma, avanti tutti", Schlein in prima fila per Gualtieri Gualtieri ha aperto la campagna elettorale con lo slogan "Roma, avanti tutti", e per la prima volta nella Capitale, almeno negli ultimi 10 anni, tutte le forze del centrosinistra si sono runite intorno al sindaco in vista della corsa per il secondo mandato in Campidoglio. All'Auditorium della Conciliazione la platea ha riunito esponenti del Pd, delle forze che già sostengono la maggioranza capitolina e di quelle con cui è aperto il dialogo per allargare la coalizione, come M5S e Azione. In prima fila la segretaria dem Elly Schlein, seduta tra Claudio Mancini e Marta Bonafoni. Per il Pd presenti, tra gli altri, Cecilia D'Elia, Beatrice Lorenzin, Nicola Zingaretti, Michela Di Biase, Filippo Sensi, Andrea Casu, Matteo Orfini ed Emanuela Droghei, insieme ai segretari romano e regionale Enzo Foschi e Daniele Leodori, e il fondatore di Più Uno, Ernesto Maria Ruffini. A rappresentare Italia Viva Roberto Giachetti, Luciano Nobili e Marianna Madia, oltre ai consiglieri capitolini Francesca Leoncini, Valerio Casini e Marco Cappa. Per Alleanza Verdi e Sinistra il parlamentare Filiberto Zaratti, mentre per Sinistra Civica Ecologista in sala anche il consigliere regionale Claudio Marotta e il minisindaco Amedeo Ciaccheri. All'appuntamento c'erano anche i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, con la coordinatrice romana Linda Meleo, il deputato Francesco Silvestri e i consiglieri capitolini Paolo Ferrara e Daniele Diaco. Del partito di Carlo Calenda, Azione, in Sala la deputata Valentina Grippo e il segretario romano Alessio D'Amato e i consiglieri capitolini. Vedi anche Arriva Julia 3.0, la nuova app dell'IA di Roma Capitale

Gualtieri: "Ringrazio M5S e Azione, avviato percorso comune" Oltre alle forze politiche che lo hanno appoggiato nel corso della prima consiliatura, Gualtieri ha ringraziato "le altre forze che sono qui e dall'opposizione hanno iniziato un dialogo molto positivo, a partire naturalmente dal Movimento 5 Stelle e da Azione". Il sindaco ha ringraziato le due forze per "il modo con cui hanno interpretato l'opposizione" e per aver "via via sempre più cercato di misurarsi con i temi e avviato un dialogo, un percorso comune". Il sindaco punta "a una trasformazione che deve andare avanti e al tempo stesso deve essere sempre più larga e partecipata nel modo con cui si rivolge ai cittadini e anche nel modo in cui cerca di coinvolgere le forze migliori della città". Gualtieri: "Il mio obiettivo è vincere al primo turno" "L'obiettivo, non lo nascondo, è questo, vincere al primo turno - ha detto Gualtieri - Sarebbe un risultato straordinario e sentiamo che c'è un apprezzamento dei romani per il lavoro di questa amministrazione che, ricordo, per cinque anni ha fatto tantissime cose, come non si vedevano da molto tempo, senza mai litigare o dividersi". Leggi anche Roberto Gualtieri compie 60 anni, vita e carriera politica del sindaco

Gualtieri: "Speriamo ci sia un altro governo e un altro Piano Casa" "Speriamo di avere presto un altro governo che ci aiuti davvero ad avere un altro Piano Casa. Speriamo che l'Europa metta nella cassetti degli attrezzi" gli strumenti per questo tema - ha detto Gualtieri durante l'evento - E che costringa i governi ad attivarsi per le politiche della casa" quando ci sono "città o regioni in difficoltà". Poi parlando della crisi climatica, il sindaco ha definito la destra "retrograda". E tra le risposte da dare a Roma in merito: "Una delle cose più importanti da fare è depavimentare e mettere più verde nella nostra città". Gualtieri: "Il nuovo codice della strada è un abominio" "Vogliamo spingere di più sulla città verde e pubblica e andremo anche avanti senza tentennamenti sulla mobilità sostenibile chiedendo risorse al governo sul trasporto pubblico, che è vergognosamente abbandonato - ha proseguito Gualtieri - Un altro abominio è il nuovo codice della strada, che ridurrebbe la sicurezza dei pedoni. Una vergogna assoluta che ancora una volta toglie potere e autonomia a Comuni e Regioni. Noi lo contrasteremo in ogni modo". Approfondimento Nuovo Codice della strada, smartphone, alcool e droghe: le novità

Gualtieri: "Stiliamo un programma e costruiamo una coalizione forte" "Lavoriamo insieme da subito alla redazione del programma e per la costruzione di una coalizione grande e forte", ha scandito Gualtieri concludendo il suo intervento dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Se sarà riconfermato, Gualtieri ha promesso che continuerà "a prendere decisioni anche su cose i cui risultati si vedranno dopo il nostro mandato, perché se i cantieri non partono non possono nemmeno essere conclusi". Il sindaco ha poi spiegato il claim dell'evento, "Roma, avanti tutti": "L'abbiamo chiamata così perché la trasformazione della città deve proseguire senza indugio. Ma 'avanti tutti' significa che noi dovremo spostare l'enfasi dalle cose alle persone". Da qui l'appello "a coinvolgere ancora di più i cittadini nel processo di trasformazione. Io ce la metterò tutta, ma un sindaco non può farcela da solo". Leggi anche Campo largo, i leader: programma a novembre, primarie a febbraio

Schlein: "Pieno sostegno al sindaco Gualtieri" "Pieno sostegno al sindaco Roberto Gualtieri che si ricandida per continuare un lavoro di grande trasformazione di questa città mettendo al centro l'accessibilità della casa, dei trasporti, dei servizi - ha commentato la segretaria del Pd, Elly Schlein - Un grande lavoro di ammodernamento e di rigenerazione urbana. Lo sosteniamo, naturalmente, anche in quello che ha dichiarato di voler essere uno sforzo di allargamento ulteriore della maggioranza che lo sostiene. Quindi saremo al suo fianco". Approfondimento Supermedia Youtrend: campo largo e centrodestra pari, Vannacci cala