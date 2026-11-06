Reddito di cittadinanza 2.0, la proposta del Campo largo verso le elezioni: cosa sappiamoEconomia
Introduzione
In vista delle elezioni politiche del prossimo anno, il Campo largo e l’alleanza progressista sono pronti ad aprire i cantieri per il programma comune da sottoporre agli elettori, con la prima riunione in calendario domani. Tra le varie proposte che i partiti porteranno al tavolo, potrebbe esserci anche l’evoluzione di una misura già in vigore anni fa e cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle: il reddito di cittadinanza.
Quello che devi sapere
La proposta di Roberto Fico
A parlarne ieri è stato il governatore della Campania ed esponente del Movimento 5 stelle, Roberto Fico: “Se alle prossime elezioni vincerà il Campo largo, il Reddito 2.0 sarà realizzato perché è un accordo di programma”, ha sottolineato il governatore. “Quando approvammo il Reddito di cittadinanza, avevamo previsto un piano integrato che comprendeva il sostegno al reddito, la formazione e l'occupabilità”, ha raccontato ancora Fico, facendo riferimento al periodo del governo Conte I nel quale il M5s era il partito di maggioranza.
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“Progetto doveva essere completato”
“A un certo punto il governo Conte è caduto e il percorso si è interrotto proprio mentre stavamo destinando due miliardi ai Centri per l'impiego italiani per consentire loro di lavorare su questo progetto”, ha spiegato ancora Fico. "Io dico che bisogna riprendere quel progetto, comprendere un po' meglio i limiti ma cercare di portarlo avanti fino alla fine. Era un progetto che partiva e doveva essere completato. Ciò non è avvenuto perché è caduto il Governo”.
La proposta di un Reddito 2.0
Roberto Fico è stato solo l’ultimo degli esponenti del M5s a parlare del possibile ritorno della misura. A Riccardo Ricciardi, capogruppo del M5s alla Camera, parlando con Repubblica del programma del campo progressista è stato chiesto del “Reddito 2.0” che compare nei punti di Nova: “È stata una riforma epocale. Ha avuto bisogno di un tagliando, ma il principio è sempre quello: nessuno può rimanere in povertà. Lo si può chiamare come si vuole. Troverei mortificante concentrare il dibattito sul nome, la gente non ce la fa ad arrivare a fine mese. Ed è per questo che bisogna agire anche su altri fronti”, ha spiegato Ricciardi.
“In Italia 14,1 milioni di poveri”
E anche Pasquale Tridico, oggi capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e in passato alla guida dell’Inps, ha detto nei giorni scorsi che “uno dei principali obiettivi del programma del fronte progressista sarà quello di combattere la povertà e l'esclusione sociale e lo faremo con un nuovo strumento, un Reddito 2.0. Con la destra al governo la povertà in Italia è aumentata, i numeri non mentono. Nel 2022 si contavano 13,8 milioni di poveri fra assoluti e relativi, nel 2025 ce n'erano 14,1 milioni". E poi ha aggiunto: "Giorgia Meloni ha cancellato il carattere universalistico del reddito di cittadinanza dividendo i poveri in categorie e condannando i cosiddetti occupabili alla miseria e allo sfruttamento del lavoro in nero”.
Come funzionerebbe il Reddito 2.0
Lo stesso Tridico ha fornito qualche dettaglio in più su come potrebbe essere la misura: “Noi amplieremo la platea dei beneficiari mettendo nuove risorse e riformeremo la parte attiva della misura, ostacolata in passato dalle Regioni di destra. Coinvolgendo imprese, agenzie del lavoro e Comuni attraverso una nuova piattaforma informatica che incroci domanda e offerta, intendiamo ridare un po' di speranza agli inattivi che in Italia oggi sono oltre 12 milioni, pari al 32,7% della popolazione”. E poi ha spiegato che “il Reddito 2.0 sarà uno strumento di dignità sociale perché lo Stato deve tornare a occuparsi dei propri cittadini e non abbandonarli come ha fatto Giorgia Meloni negli ultimi 4 anni”.
Che cosa ha detto Giuseppe Conte
Anche lo stesso leader del M5s ed ex premier Giuseppe Conte, che presiedeva il governo che approvò la versione originale della misura, ha parlato nei giorni scorsi della proposta: “Il problema" del reddito di cittadinanza "è che va assolutamente rivisto in modo che sia veramente utile per chi è realmente in difficoltà. Ci sono proposte che sono state anche rielaborate alla luce dell'esperienza qui maturata e ci confronteremo ai tavoli". E poi ha aggiunto: "Il reddito non è stato cancellato, si chiama assegno di inclusione, solo che hanno fatto cassa sui poveri, per arricchire i colossi delle armi, per arricchire aziende energetiche, per arricchire banche e imprese assicurative. Non è stato cancellato neppure da Meloni. Ha cambiato nome".
Al via il tavolo per il programma
Intanto, come detto, iniziano i lavori per arrivare a finalizzare il programma del campo progressista da cui dipenderà l’eventuale proposta di un Reddito 2.0. È in programma per domani pomeriggio l'avvio del tavolo, con i capigruppo e delegati dei partiti. La riunione sarà intorno alle 14 in videoconferenza. "Non faremo più alle destre il favore di dividerci, non succederà più quello che successe nel 2022. Discuteremo di quello che dovremo discutere ma usciremo di lì compatti”, ha detto ieri la segretaria del Pd Elly Schlein in un confronto con i leader del Campo largo.
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