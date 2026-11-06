Anche lo stesso leader del M5s ed ex premier Giuseppe Conte, che presiedeva il governo che approvò la versione originale della misura, ha parlato nei giorni scorsi della proposta: “Il problema" del reddito di cittadinanza "è che va assolutamente rivisto in modo che sia veramente utile per chi è realmente in difficoltà. Ci sono proposte che sono state anche rielaborate alla luce dell'esperienza qui maturata e ci confronteremo ai tavoli". E poi ha aggiunto: "Il reddito non è stato cancellato, si chiama assegno di inclusione, solo che hanno fatto cassa sui poveri, per arricchire i colossi delle armi, per arricchire aziende energetiche, per arricchire banche e imprese assicurative. Non è stato cancellato neppure da Meloni. Ha cambiato nome".