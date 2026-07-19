Roberto Gualtieri compie 60 anni, vita e carriera politica del sindaco

Nato il 19 luglio 1966, è al suo primo mandato come primo cittadino della Capitale. Ripercorriamo le tappe della sua biografia e carriera politica: dalla militanza giovanile passando per gli studi storici e per gli incarichi politici europei e nazionali fino alla passione per la musica
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri compie 60 anni. Nato nella Capitale il 19 luglio del 1966, parallelamente a un cursus accademico di studi e ricerca nell'ambito storico ha portato avanti il suo percorso politico a partire dagli anni Ottanta. Amante della musica, Gualtieri ha più volte suonato la chitarra in occasioni pubbliche, la sua grande passione.
La formazione e la carriera politica
Cresciuto nel quartiere romano di Porta Metronia, ha frequentato la scuola Manzoni e successivamente il liceo classico Visconti. Sono proprio gli anni del liceo quelli in cui comincia ad avvicinarsi alla politica fino all’ingresso nella Federazione giovanile comunista italiana. Nel 1992 si laurea in Lettere con indirizzo storico presso l'Università di Roma "La Sapienza" . Decide di intraprendere la carriera accademica e nel 1997 consegue il dottorato di ricerca in Scienze Storiche con una tesi dal titolo “Commercio estero e sviluppo. La politica commerciale e valutaria italiana e l'integrazione europea”. Dal 2000 al 2012 svolge l’attività di ricercatore presso l’Ateneo occupandosi prevalentemente della storia dell’Ue e degli Stati membri. Nel 2012 viene promosso a professore associato. Nel frattempo Gualtieri non ha abbandonato la politica, prima come membro della segreteria dei Democratici di Sinistra e poi come fondatore del Partito democratico. Nel biennio 2006-2007 contribuisce alla redazione del Manifesto del Pd, entrando nel 2008 nella Direzione nazionale. Inizia anche la sua carriera politica a Bruxelles: nel 2009 diventa europarlamentare e cinque anni più tardi viene eletto presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. Confermato in questo ruolo nel 2019, tuttavia, lo abbandona per la carica di Ministro dell’Economia e delle Finanze del governo Conte,
Approfondimento
Live In, Gualtieri: "Mi ricandido nel 2027. Stadio della Roma si fa"
L'elezione a sindaco
Con oltre il 60% delle preferenze Gualtieri si afferma, nel giugno 2021, all’interno delle primarie di coalizione di centrosinistra per poi candidarsi per il Campidoglio. Affronta e vince al ballottaggio contro Enrico Michetti che, al primo turno, era in vantaggio. Il 20 ottobre 2021 viene eletto Sindaco di Roma Capitale con il 60,1% dei suffragi. Negli ultimi quattro anni si è distinto anche per una forte presenza sui social e per un approccio innovativo alla comunicazione. Condivide spesso sui suoi canali anche hobby e passioni, come la chitarra classica e in particolare la bossa nova, genere in cui si esibisce spesso. Gualtieri non ha mai nascosto di essere un grande tifoso della AS Roma. È sposato e ha un figlio.
Sotto il cielo di Roma, tra le terrazze panoramiche della Capitale
Degustare un piatto di cucina Izakaya all’ultimo piano di Palazzo Fendi o sorseggiare un Martini vista Pantheon sul tetto del primo hotel Orient Express al mondo. Ma anche rilassarsi in un angolo balearico di Villa Agrippina o assaggiare una pizza gourmet su un rooftop di via Liguria. Con l'afa che attanaglia la Capitale, nulla di meglio che aspettare la sera per rifugiarsi su uno dei suoi rooftop alla ricerca di un po' di refrigerio e, soprattutto, con vista sulla Città Eterna a cura di Costanza Ruggeri