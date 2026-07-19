Roberto Gualtieri compie 60 anni, vita e carriera politica del sindaco

Nato il 19 luglio 1966, è al suo primo mandato come primo cittadino della Capitale. Ripercorriamo le tappe della sua biografia e carriera politica: dalla militanza giovanile passando per gli studi storici e per gli incarichi politici europei e nazionali fino alla passione per la musica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri compie 60 anni. Nato nella Capitale il 19 luglio del 1966, parallelamente a un cursus accademico di studi e ricerca nell'ambito storico ha portato avanti il suo percorso politico a partire dagli anni Ottanta. Amante della musica, Gualtieri ha più volte suonato la chitarra in occasioni pubbliche, la sua grande passione.



La formazione e la carriera politica Cresciuto nel quartiere romano di Porta Metronia, ha frequentato la scuola Manzoni e successivamente il liceo classico Visconti. Sono proprio gli anni del liceo quelli in cui comincia ad avvicinarsi alla politica fino all’ingresso nella Federazione giovanile comunista italiana. Nel 1992 si laurea in Lettere con indirizzo storico presso l'Università di Roma "La Sapienza" . Decide di intraprendere la carriera accademica e nel 1997 consegue il dottorato di ricerca in Scienze Storiche con una tesi dal titolo “Commercio estero e sviluppo. La politica commerciale e valutaria italiana e l'integrazione europea”. Dal 2000 al 2012 svolge l’attività di ricercatore presso l’Ateneo occupandosi prevalentemente della storia dell’Ue e degli Stati membri. Nel 2012 viene promosso a professore associato. Nel frattempo Gualtieri non ha abbandonato la politica, prima come membro della segreteria dei Democratici di Sinistra e poi come fondatore del Partito democratico. Nel biennio 2006-2007 contribuisce alla redazione del Manifesto del Pd, entrando nel 2008 nella Direzione nazionale. Inizia anche la sua carriera politica a Bruxelles: nel 2009 diventa europarlamentare e cinque anni più tardi viene eletto presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. Confermato in questo ruolo nel 2019, tuttavia, lo abbandona per la carica di Ministro dell’Economia e delle Finanze del governo Conte, Approfondimento Live In, Gualtieri: "Mi ricandido nel 2027. Stadio della Roma si fa"