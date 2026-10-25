Arriva Julia 3.0, la nuova app dell'IA di Roma Capitale

Con l’App è possibile chiedere documenti e assistenza direttamente in chat, anche a voce. “E’ un salto epocale”, dichiara il sindaco della Capitale "perché l'identificazione diventa un'IA che non solo dice le cose, ma fa le cose: i servizi, i certificati", tramite un'app con cui si potrà interagire in oltre 80 lingue
Gratuita e veloce: è Julia 3.0, la nuova app dell'intelligenza artificiale di Roma Capitale. Tramite lei è possibile ottenere certificati anagrafici, consultare il menù di una mensa scolastica, chiedere documenti e assistenza direttamente in chat, anche a voce. Queste sono solo alcune delle operazioni disponibili con l’intelligenza artificiale. Oltre a migliorare le funzionalità delle precedenti versioni, prevede la possibilità di autenticarsi con sistemi di identità digitale per accedere a 30 servizi comunali e inviare segnalazioni.
Gualtieri: “È la più avanzata IA di un'amministrazione pubblica”
"E' la più avanzata IA di un'amministrazione pubblica. È un salto epocale" ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando l'app Julia 3.0 alla Maker Fair "perché l'identificazione diventa un' IA che non solo dice le cose, ma fa le cose: i servizi, i certificati", tramite un'app con cui si potrà interagire in oltre 80 lingue. Per il sindaco, si tratta di uno "strumento importantissimo per migliorare la qualità dell'amministrazione". "Questo ci libera risorse non per avere meno personale - ha assicurato Gualtieri - ma per usarlo meglio nel rapporto diretto con i cittadini", mentre al Comune rimane "il pieno controllo dei dati" sia dell'amministrazione che delle persone.