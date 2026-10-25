Arriva Julia 3.0, la nuova app dell'IA di Roma Capitale

Con l’App è possibile chiedere documenti e assistenza direttamente in chat, anche a voce. “E’ un salto epocale”, dichiara il sindaco della Capitale "perché l'identificazione diventa un'IA che non solo dice le cose, ma fa le cose: i servizi, i certificati", tramite un'app con cui si potrà interagire in oltre 80 lingue

Gratuita e veloce: è Julia 3.0, la nuova app dell'intelligenza artificiale di Roma Capitale. Tramite lei è possibile ottenere certificati anagrafici, consultare il menù di una mensa scolastica, chiedere documenti e assistenza direttamente in chat, anche a voce. Queste sono solo alcune delle operazioni disponibili con l’intelligenza artificiale. Oltre a migliorare le funzionalità delle precedenti versioni, prevede la possibilità di autenticarsi con sistemi di identità digitale per accedere a 30 servizi comunali e inviare segnalazioni.