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Politica

Supermedia Youtrend: campo largo e centrodestra pari, Vannacci cala

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

Un testa a testa tra campo largo (43,8%) e centrodestra (43,7%). Fratelli d’Italia sale al 27,9%, mentre Futuro Nazionale di Vannacci perde oltre un punto e scende al 6,1%, raggiungendo la Lega

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