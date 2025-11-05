Redditi dei parlamentari, Bongiorno la più ricca. Meloni dimezza e acquista la prima casa
Sui siti della Camera e del Senato sono stati pubblicati i primi documenti patrimoniali. Da quanto emerge tra quelli già disponibili, Giulia Bongiorno si conferma tra i parlamentari più alti in classifica. Segue Giulio Tremonti. Reddito più che dimezzato per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni
- Sui siti della Camera e del Senato sono stati pubblicati i primi redditi dei parlamentari, con la sezione che viene aggiornata man mano che altri deputati e senatori forniscono i documenti patrimoniali. Spulciando tra i dati disponibili, ecco cosa emerge.
- Tra i parlamentari più alti in classifica c'è sempre Giulia Bongiorno, avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato: supera i 3 milioni di euro.
- Dopo Giulia Bongiorno, in base a una prima ricerca tra chi già ha aggiornato la sua documentazione patrimoniale, troviamo Giulio Tremonti: supera di poco i 2 milioni di euro.
- Spulciando tra i redditi dei parlamentari, poi, emerge un reddito più che dimezzato per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nelle variazioni annota l'acquisto “definitivo” di un'abitazione “come prima casa”.
- Il reddito della premier passa dai quasi 460mila euro dichiarati nel 2024 ai 180.031 dichiarati nel 2025 (su cui sconta poco più di 6mila euro di detrazioni per ristrutturazioni, mutuo e contributi al partito).
- Anche altri parlamentari hanno comprato una casa lo scorso anno. Ad esempio, il capogruppo di Fdi alla Camera Galeazzo Bignami ha acquistato un'abitazione a Bologna (dichiara poco meno di 100mila euro). Mentre il segretario dell'Udc e questore del Senato Antonio De Poli segnala una nuova casa a Padova (dichiarazione 2025 circa 146mila euro).
- Tra i capi di partito che siedono in Parlamento, non hanno ancora fornito le loro dichiarazioni per la pubblicazione online Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Manca anche quella del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.
- Antonio Tajani, altro vicepremier e segretario di Forza Italia, ha già depositato la sua dichiarazione: circa 187mila euro.
- Il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi si attesta attorno ai 250mila euro.
- C'è già la dichiarazione del leader di Azione Carlo Calenda: circa 122mila euro.
- Già online anche la dichiarazione del leader dei Verdi Angelo Bonelli: circa 100mila euro.
- Sotto i 100mila euro troviamo il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni: poco meno di 99mila euro.
- E troviamo anche la segretaria del Pd Elly Schlein: 98.471 euro.
- Tra i ministri che hanno anche uno scranno alla Camera o al Senato, risultano già le dichiarazioni di Carlo Nordio (quasi 260mila euro, in foto) e Adolfo Urso (circa 126mila euro). Luca Ciriani, poi, dichiara circa 100mila euro. Il titolare dell'Economia Giancarlo Giorgetti non arriva alla cifra tonda ma si ferma a circa 99mila euro. Tra i non parlamentari, Alessandra Locatelli dichiara circa 100mila euro, Matteo Piantedosi circa 96mila, Orazio Schillaci circa 102mila euro.
- Edmondo Cirielli (in foto), impegnato in campagna elettorale per le Regionali in Campania, ha già inviato la sua dichiarazione: circa 160mila euro. Non risulta ancora pubblicata quella di un altro parlamentare in corsa come governatore, questa volta del Veneto, cioè il leghista Alberto Stefani.