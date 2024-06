Elezioni europee e comunali, oggi si vota dalle 15 alle 23. DIRETTA

È tutto pronto per la tornata elettorale che interesserà l’Italia tra oggi e domani (8 e 9 giugno) tra elezioni Europee, Comunali e Regionali. Nella giornata odierna, seggi aperti dalle 15 alle 23 mentre domani si vota dalle 7 alle 23. Italiani alle urne per eleggere 76 membri del Parlamento europeo, per le Amministrative in 3.698 Comuni e per rinnovare il presidente ed il Consiglio regionale del Piemonte. Per le Amministrative l'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno. Oltre 17 milioni gli italiani chiamati a votare. Ieri in Danimarca aggredita la premier Mitte. Gli exit poll in Olanda hanno concesso il vantaggio all'alleanza Laburisti-Verdi sull'estrema destra.





