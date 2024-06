Come l'Unione europea impatta sulla vita dei cittadini

In questi giorni che precedono le elezioni europee spesso viene ricordata agli elettori l’importanza di esercitare il proprio diritto di voto in grado di incidere sulla sorte del Parlamento europeo, l’unica assemblea transnazionale al mondo eletta direttamente. Ma nel concreto cosa rappresenta l’Ue per i suoi cittadini? Tutti conosciamo le grandi sfide globali con cui è stata chiamata a confrontarsi nel corso dell’ultima legislatura, dalla guerra in Ucraina, alla pandemia di Covid 19, al cambiamento climatico. Eppure il ruolo di Bruxelles non si misura soltanto attraverso questi grandi fronti, ma passa attraverso la quotidianità dei cittadini che ne fanno parte. Quali sono state le piccole rivoluzioni che l’Ue ha introdotto, impattando sulla nostra vita di tutti i giorni e che potrebbe essere utile conoscere per andare con un po’ più di consapevolezza al voto?

Il caricatore universale

Entro la fine del 2024 tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere nell’Unione europea dovranno essere dotati di un’unica porta di ricarica USB-C e, dal 2026, quest’obbligo verrà esteso anche ai computer portatili. Il nuovo standard è il frutto di un’iniziativa europea orientata al risparmio, sia in termini ecologici che economici. I caricabatterie, infatti, non rappresentano soltanto un costo aggiuntivo per i cittadini, ma sono anche responsabili di circa 11mila tonnellate di rifiuti elettronici all’anno nei Paesi Ue.