Elezioni, iniziative istituzioni Ue contro il rischio disinformazione

L’8 e 9 giugno si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. Le iniziative delle istituzioni Ue per tutelare il processo elettorale da eventuali tentativi di interferenza all'interno e all'esterno dell'UE ascolta articolo

Le elezioni europee sono iniziate ieri (6 giugno) con il voto in Olanda, oggi le urne sono aperte in Irlanda e Repubblica Ceca, domani e domenica si voterà anche in Italia. Rimane alta l’attenzione sui potenziali pericoli causati dalla disinformazione, spinta anche dall’intelligenza artificiale, sull’integrità del processo elettorale. Alla vigilia del voto la Commissione e il Parlamento europeo hanno diramato un comunicato congiunto sottolineando come le istituzioni siano attive nel contrasto alla disinformazione e alla manipolazione dell’informazione che prendono di mira la democrazia europea. E secondo l’ultimo Weekly Insights della task force dell’European Digital Media Observatory (EDMO) - l’osservatorio indipendente finanziato dalla Commissione Ue che combatte la disinformazione - c'è il timore che contenuti falsi e sensazionalistici, che generano forti emozioni e reazioni, possano circolare nei prossimi giorni.

I tentativi di disinformazione negli ultimi mesi Le istituzioni europee hanno sottolineato come negli ultimi mesi autorità pubbliche, società civile e fact-checkers abbiano individuato diversi tentativi di ingannare gli elettori con informazioni manipolate. Si tratta, per esempio, di false informazioni sulle modalità di voto, di tentativi di scoraggiare i cittadini dal recarsi alle urne o di spingere su divisioni e polarizzazione in vista del voto. I soggetti attivi nella creazione e diffusione di disinformazione hanno anche messo in campo network di falsi account o impersonato media per manipolare l’ecosistema dell’informazione. Come indicato nel Weekly Insights and Early Warning dell’EDMO - organizzazione che raccoglie fact-checkers, esperti di media e ricercatori accademici - è possibile che la disinformazione che prende di mira il processo elettorale si intensifichi al fine di presentare le elezioni per il Parlamento europeo come manipolate e illegittime. leggi anche Come l'AI ha trasformato una youtuber ucraina in una ragazza russa