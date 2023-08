Digital Services Act: scatta stretta Ue sui contenuti illegali online

4/10 ©IPA/Fotogramma

Le piattaforme devono impegnarsi di più per contrastare i contenuti illegali, i bot e le fake news. Giganti come Google, Microsoft, Apple, YouTube, Amazon, Facebook, TikTok, Instagram o X dovranno, ad esempio, fornire strumenti agli utenti per segnalare in modo facile i contenuti illegali, dando la precedenza alle segnalazioni provenienti dai soggetti più autorevoli. Previsti sistemi di “notifica e risposta” per la rimozione diretta dei contenuti illegali o nocivi

Musk sfida Bruxelles, Twitter si ritira dal Digital Services Act