Musk sfida Bruxelles, Twitter si ritira dal Digital Services Act

Dal 25 agosto prossimo le Big Tech dovranno adottare precauzioni e politiche trasparenti per contrastare la disinformazione sui social. Verranno implementati limiti vincolanti e validi in tutta l'Unione europea che le grosse aziende tecnologiche dovranno rispettare per rimanere operative sul territorio

La decisione è stata presa. Twitter si ritira dal codice di condotta europeo per combattere le fake news. Una “dichiarazione di guerra” a Bruxelles, quella di Elon Musk, che fa leva sul pretesto della “libertà di parola”. “Gli obblighi restano” ha commentato il Commissario Europeo per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton. "Puoi tentare di scappare, ma non puoi nasconderti. Al di là degli impegni volontari, la lotta alla disinformazione sarà un obbligo legale a partire dal 25 agosto, quando il Digital Service Act entrerà in vigore. E il nostro team sarà pronto a rendere effettivo il regolamento".

Il Digital Services Act Il Digital Services Act europeo (DSA), dal 25 agosto prossimo, obbligherà le Big Tech ad adottare precauzioni e politiche trasparenti per contrastare la disinformazione sui social. Verranno implementati limiti vincolanti e validi in tutta l'Unione europea che le grosse aziende tecnologiche dovranno rispettare per rimanere operative sul territorio. Chi decide di non aderire alle linee guida potrebbe essere sanzionato. Il nuovo regolamento europeo sui servizi digitali, approvato il 5 luglio 2022, ha l’obiettivo a lungo termine di creare un ambiente online sicuro e affidabile, che tuteli in modo concreto i diritti dei consumatori e allo stesso tempo aiuti l’innovazione e la competitività. vedi anche Accordo Ue sul Dsa: nuove regole per le Big Tech sui contenuti

Twitter sotto controllo Twitter è tra le 19 Big Tech che l'Unione Europea tiene sotto stretto controllo. I report pubblicati a gennaio di quest’anno mostrano come l'azienda californiana sia tra le piattaforme peggiori in termini di trasparenza. Non sorprende dunque il passo indietro di Elon Musk. In realtà l'adesione al codice di condotta è volontaria, quindi il miliardario sudafricano non ha infranto la legge europea ma ha creato una spaccatura con l'Unione. vedi anche Chi è Linda Yaccarino, la manager diventata nuova Ad di Twitter