Chi è Linda Yaccarino, la manager diventata nuova Ad di Twitter

Il ruolo di Yaccarino

Yaccarino è entrata a Nbc Universal nel 2011 ed è arrivata ai vertici della divisione pubblicitaria dell'azienda, dove dirigeva il lavoro di oltre 2mila persone. Negli anni la manager ha sviluppato relazioni di lunga data con gli uffici marketing delle maggiori società e per questo potrebbe essere utile a Twitter, alle prese con una fuga degli inserzionisti.

Laureata alla Pennsylvania University, negli oltre 10 anni passati alla Nbcu si è occupata soprattutto di trovare modi per misurare l'efficacia della pubblicità. In qualità di responsabile delle vendite pubblicitarie di Nbcu - ricorda il Wsj - Yaccarino ha dato un grande contributo al lancio del servizio di streaming Peacock, supportato proprio dalle inserzioni.

Il posto di Yaccarino a NBCUniversal sarà assunto ad interim da Mark Marshall.

L'annuncio di Elon Musk

Elon Musk aveva inizialmente annunciato di aver assunto qualcuno per sostituirlo come capo di Twitter. "Sono entusiasta di annunciare che ho assunto un nuovo CEO per X/ Twitter", aveva scritto in un tweet, senza però rivelare il nome del suo sostituto. Poi nel pomeriggio la conferma ufficiale: "Sono emozionato nel dare il benvenuto a Linda Yaccarino come nuova ad di Twitter", annuncia il miliardario in un tweet. E aggiunge: "Linda si concentrerà principalmente sulle operazioni di business, mentre io mi concentrerò sulla progettazione di prodotti e nuove tecnologie. Non vedo l'ora di lavorare con Linda per trasformare questa piattaforma". Lo scorso dicembre gli utenti del social media, in un sondaggio organizzato dallo stesso Musk e che lui ha promesso di rispettare, avevano scelto di allontanare il proprietario della piattaforma dal ruolo di amministratore delegato. Nello specifico, il 57.5 per cento di oltre 17 milioni di account ha votato affinché Musk si dimettesse.