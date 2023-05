WSJ, Musk: “Nuovo ceo donna”: trattative con Linda Yaccarino

C’è fermento ai piani alti di Twitter. Secondo fonti informate citate dal Wall Street Journal, il capo della pubblicità di NBCUniversal, Linda Yaccarino, è in trattative per diventare il nuovo CEO del social media. La notizia è stata diffusa dopo che Elon Musk aveva detto di volere una donna per guidare l'azienda, senza però fare il nome. "Sono entusiasta di annunciare che ho trovato un nuovo ceo per Twitter. Lei inizierà tra 6 settimane", ha twittato il patron di Tesla.