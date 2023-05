Twitter, Elon Musk annuncia l'arrivo delle chiamate audio e video

Twitter potrebbe presto introdurre la funzione delle chiamate audio e video, così come fanno già altri social come Messenger e Whatsapp. A dirlo, proprio con un tweet, è stato Elon Musk, da alcuni mesi a capo dell’azienda di San Francisco. "Presto arriveranno le chat vocali e i video su questa piattaforma", ha detto il numero uno del social in un post. "Così - ha aggiunto - potrete parlare con persone in qualsiasi parte del mondo senza dare loro il vostro numero di telefono".

L'attacco di Musk a Whatsapp

Come detto, la funzione di messaggistica di Twitter sarebbe in concorrenza con una serie di servizi gratuiti come Messenger, Signal, Telegram e WhatsApp. Ed è proprio quest'ultimo che in un altro post il patron di Tesla e Space X ha definito "non affidabile".