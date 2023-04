Scatta la sorveglianza Ue per Big Tech e social media

Ad annunciare la stretta, a partire dal 25 agosto, è il commissario Ue per il mercato interno, Thierry Breton: "Dovranno cambiare i loro comportamenti se vorranno continuare a operare in Europa". Le major dovranno seguire le norme del Digital Services Act, il regolamento Ue che punta a frenare il 'far west digitale'

La Commissione Ue ha inserito Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter, Instagram e TikTok sulla lista delle 19 grandi piattaforme digitali sotto sorveglianza a partire dal 25 agosto. Lo ha annunciato il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, avvertendo che le major "dovranno cambiare i loro comportamenti se vorranno continuare a operare in Europa". L'elenco include anche AliExpress, Bing, Booking, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Wikipedia, YouTube, Zalando. Le aziende dovranno rispettare gli obblighi di trasparenza e affidabilità previsti dal Digital Services Act, il regolamento Ue volto a frenare il 'far west digitale', che prevede ad esempio misure a tutela della privacy e per la protezione dei minori. Le piattaforme sono state designate sulla base del loro bacino di utenti, che per ognuna raggiunge almeno i 45 milioni di persone attive online ogni mese. Da oggi avranno quindi quattro mesi per allineare le loro politiche ai paletti inseriti nel regolamento Ue. Per chi violerà le regole sono previste multe fino al 6% del fatturato annuo e, in caso di recidiva, il divieto di operare sul territorio europeo.