Come l'AI ha trasformato una youtuber ucraina in una ragazza russa

Sui social media cinesi, video creati con l'intelligenza artificiale vengono utilizzati per appropriarsi dell'identità di giovani donne, mostrandole come russe. Le immagini manipolate sono impiegate per promuovere i rapporti tra Cina e Russia

Olga Loiek, una youtuber ucraina, è stata vittima di vari furti di identità di questo tipo, da parte di diversi profili cinesi. Uno di questi, chiamato "Natasha imported food" vanta più 140 mila follower e viene presentato come appartenente a una trentunenne russa. Nei video, il volto di Olga Loiek viene impiegato per pubblicizzare prodotti russi e per esprimere opinioni sulla necessità del sostegno cinese all'economia russa.

I deepfake utilizzati per frodi commerciali

Nonostante le caratteristiche propagandistiche di queste pubblicità siano una novità, l'utilizzo di volti clonati con l'AI per scopi pubblicitari non è una pratica nuova. Un esempio famoso è quello della cantante Taylor Swift, il cui deepfake è stato impiegato per promuovere vari prodotti sui social media.

Questi episodi, oltre ad avere delle ricadute psicologiche e reputazionali sulle vittime, rappresentano degli episodi di disinformazione, sempre più complessi da analizzare perché difficili da individuare. Per questo molte organizzazioni stanno sviluppando strumenti di “AI detection” per riconoscere contenuti sintetici falsi, come ad esempio AI4TRUST, un progetto finanziato dall'Unione Europea a cui collabora anche SkyTG24.