"Ai cittadini vorrei dire di andare a votare, ogni croce sul simbolo di FdI è una croce che utilizzerò per portare a casa risultati per i cittadini italiani", è stato l'appello della premier Meloni, per gli italiani, prima del voto dell'8 e del 9 giugno. Poi un passaggio anche sull'astensionismo, che potrebbe rivelarsi ancora una volta molto alto nel nostro Paese: "Sono sempre preoccupata dell'affluenza", ha sottolineato. Intanto, in casa dem, la segretaria Elly Schlein ha lanciato un messaggio al leader del M5s, Giuseppe Conte: "La strada necessaria è la matematica - dice - che non è un'opinione: non abbiamo la presunzione di autosufficienza, io credo e spero che riusciremo a fare bene in queste elezioni europee, ma vogliamo costruire l'alternativa a questo governo". E il diretto interessato, ha a sua volta sottolineato: "Non è una gara tra Meloni e Schlein. Siamo nel proporzionale e non possono andare in Parlamento né l'una né l'altra. Ci sono i loro nomi sulle schede elettorali ma è un inganno, non andranno nell'Europarlamento".