Danimarca, premier Mette Frederiksen aggredita in strada: un arresto

Politica

A definire le regole è il Decreto-legge n. 408 del 24 giugno 1994. 'Possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo i soli cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell’Ue'. I cittadini italiani residenti nel Regno Unito 'potranno votare […] esclusivamente recandosi presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia, così come previsto per tutti i cittadini italiani residenti in un Paese non membro dell’Ue'. Ecco tutti i dettagli