Europee: seggi aperti in Olanda, domani in Irlanda e Repubblica Ceca

Prende il via la maratona elettorale delle Europee 2024. Si parte con i Paesi Bassi, si chiude domenica con l'Italia e altri 20 Stati membri. Già questa sera saranno disponibili i primi exit poll sul dato olandese, ma per gli scrutini ufficiali si dovrà aspettare domenica sera

Oggi prende il via la maratona elettorale delle Europee 2024. Alle 7:30 di questa mattina, gli olandesi sono stati i primi a recarsi alle urne, inaugurando una sessione elettorale che in quattro giorni porterà al voto 370 milioni di elettori da Lisbona a Tallinn. Per numero di aventi diritto al voto, queste sono le seconde elezioni più grandi al mondo, superate solo dalle elezioni federali indiane. Gli elettori europei voteranno gli eurodeputati della X legislatura, che avrà ufficialmente inizio con la seduta plenaria del 15-19 luglio. (Elezioni Europee, lo speciale di Sky TG24)



Alle urne gli olandesi: domani Irlanda e Repubblica Ceca

I cittadini olandesi sono chiamati a votare per 31 seggi disponibili dei 720 all'Eurocamera. Le urne olandesi resteranno aperte fino alle 21, quando sono attesi i primi exit poll. Lo spoglio inizierà in serata, ma i risultati non saranno annunciati prima di domenica sera, al termine della maratona elettorale in tutta l'Ue. Domani, venerdì 7 giugno, sarà il turno di Irlanda e Repubblica Ceca. Sabato 8 toccherà agli elettori di Lettonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Malta e Italia. Il Bel Paese e la Repubblica Ceca sono le uniche due nazioni Ue a far votare i cittadini su due giornate diverse. Domenica 9 sarà il vero election day, con altri 20 Stati membri al voto, portando alle urne più di due terzi dell'elettorato Ue. leggi anche Elezioni europee, i programmi elettorali dei partiti a confronto

Lo spoglio



Lo spoglio dei voti inizierà contemporaneamente con la pubblicazione delle prime stime nazionali alle 18:15 di domenica, e culminerà con le prime proiezioni continentali sulla futura composizione dell'Eurocamera previste per le 20.15 di domenica sera. Una maratona notturna europea seguirà nell'emiciclo dell'Eurocamera a Bruxelles, con aggiornamenti continui dei risultati provenienti da tutti gli Stati membri, alla presenza della presidente Roberta Metsola. Lunedì 10, all’alba, l’Ue si sveglierà con un'idea di quale messaggio gli elettori avranno depositato nelle urne e quali maggioranze potranno prendere forma tra i 720 nuovi eletti. leggi anche Elezioni Europee, la Germania al voto tra paure e sicurezze

Chi vota Le regole, l'età dei votanti e dei candidati variano da Paese a Paese. Belgio, Bulgaria, Grecia e Lussemburgo sono gli unici Stati con voto obbligatorio. L'Estonia è l'unico Paese a permettere il voto online. In Austria, Belgio, Malta e Germania, si può votare a partire dai 16 anni, dai 17 in Grecia. Negli altri Stati l'età minima è 18 anni. I candidati devono avere almeno 25 anni in Grecia e Italia, 23 in Romania, 21 in Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Cipro, mentre negli altri Paesi la soglia minima è 18.



