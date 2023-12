Quarta e ultima giornata della manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. Presenti anche il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini

Alle 9.30 è previsto il dibattito "L'Europa da difendere. Le ragioni dei conservatori contro il superstato europeo", alla presenza del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. Alle 10.45, come detto, parla il presidente di Vox Santiago Abascal. Alle 11.15 i ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini. Alle 12 chiude la kermesse la premier Meloni.

Ieri l'intervento di Musk

Nella giornata di ieri 16 dicembre, ad Atreju è intervenuto Elon Musk, che è salito sul palco con uno dei suoi figli in braccio. "La demografia è importante", ha esordito il patron di Tesla prima di consigliare "a tutti i leader di governo" e alle persone comuni di assicurarsi "di avere bambini per creare una nuova generazione". In caso contrario, ha detto, "la cultura dell'Italia" e di altri Stati come Giappone e Francia "scomparirà".