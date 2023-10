Fitto a Sky 20 anni: “In campo diverse soluzioni su Pnrr”

“L’esecutivo ha messo in campo una nuova struttura di governo, ha avviato una serie di soluzioni per problemi oggettivi, alcuni determinati dal cambiamento di scenario internazionale, e ha compiuto delle scelte di adeguamento di questo piano”. Così il minsitro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, intervenuto nel corso della terza ed ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia, a Roma, per celebrare i suoi 20 anni

“Il governo, sul tema del Pnrr, ha lavorato per mettere in campo diverse soluzioni. Stiamo parlando di uno strumento da oltre 200 miliardi di euro. È un debito che grava sulle spalle dei giovani e per questo motivo il governo ha il dovere di intervenire per far sì che la qualità della spesa di queste risorse sia positiva, proprio perché accompagni la crescita e ci consenta di rientrare da quel debito”. Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, intervenuto nel corso della terza ed ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia, a Roma, per celebrare i suoi 20 anni. “L’esecutivo ha messo in campo una nuova struttura di governo, ha avviato una serie di soluzioni per problemi oggettivi, alcuni determinati dal cambiamento di scenario internazionale, e ha compiuto delle scelte di adeguamento di questo piano”, ha spiegato ancora.

