Consiglio Ue, ok a negoziati per adesione Ucraina. Veto Orban su aiuti

Seconda giornata del Consiglio europeo a Bruxelles. Ieri via libera all'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue, con il leader ungherese che cede ma pone il veto a ulteriori sostegni economici a Kiev. Michel: "Negoziati su bilancio Ue riprenderanno nel 2024". Ok anche al 12esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Prosegue oggi a Bruxelles il Consiglio europeo con la seconda giornata di lavori. Ieri è arrivato l'ok all'apertura ai negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue, con Orban che cede ma pone il veto a ulteriori aiuti a Kiev. Il primo ministro ungherese ha bloccato 50 miliardi di euro (55 miliardi di dollari) di aiuti Ue per l'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel tuttavia ha affermato: "Abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno, in questo pacchetto, su cui c'è ampio accordo politico a 26, ci sono 50 miliardi per l'Ucraina". Via libera anche al 12esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Ancora nessun accordo sulla revisione del bilancio: questione rinviata al 2024. Nel secondo giorno di vertice Meloni pronta alla battaglia su migranti e nuovo Patto.

Negoziati su bilancio rinviati Nel secondo giorno del Consiglio europeo si discuterà di Medio Oriente, migrazione, sicurezza-difesa e agenda strategica. I 27 - a quanto si apprende - non hanno trovato l'accordo sulla revisione del bilancio Ue. Il premier ungherese Viktor Orban, in un tweet a conclusione della prima giornata di lavori del vertice, ha spiegato: "Sintesi del turno di notte: veto per i soldi in più per l'Ucraina, veto per la revisione del Quadro finanziario pluriennale. Torneremo sulla questione l'anno prossimo in sede di Consiglio europeo dopo un'adeguata preparazione". Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha confermato che "l'accordo sulla revisione del bilancio Ue è stato sostenuto da 26 leader ma un altro leader non lo ha fatto, torneremo dunque sulla questione all'inizio del prossimo anno e tenteremo di trovare l'unanimità. Abbiamo fatto dei grandi passi nella giusta direzione. E abbiamo colto tutti di sorpresa, perché siamo stati capaci in tempi record di prendere decisioni molto potenti sull'allargamento, specialmente sull'Ucraina. E poi siamo stati capaci in tempi record di creare un ampio sostegno politico" intorno a una "proposta bilanciata" di revisione del bilancio. Ieri abbiamo lanciato un messaggio potente sull'allargamento: è stato un giorno storico. E oggi continueremo il lavoro sugli altri punti in agenda come il Medio Oriente, la migrazione e la lotta all'antisemitismo". vedi anche Consiglio europeo, ok a negoziati adesione con Ucraina e Moldavia

Le trattative Nella notte sul tavolo è finita un'ultima, nuova proposta di mediazione coordinata dal Consiglio Ue Charles Michel: dai 22,5 miliardi di risorse nuove, di fronte al persistere del muro dei frugali, si è passati a 21 miliardi, dei quali resta la quota di 17 destinati alle sovvenzioni per l'Ucraina. Al capitolo migrazione, secondo questo schema, l'Ue dedicherebbe 9,6 miliardi da qui al 2027, dei quali oltre la metà comunque provenienti da una riallocazione delle risorse attuali. Resta, comunque, il veto dell'Ungheria. Viktor Orban non vuole che i fondi per l'Ucraina siano parte della revisione del bilancio comune, al quale partecipano direttamente tutti e 27. E fonti europee, ormai apertamente, non escludono più il piano B: scorporare gli aiuti a Kiev dal bilancio e creare una macro-assistenza finanziaria ad hoc per l'Ucraina, sostenibile anche da 26 Paesi membri su 27. Si va verso allargamento Ue Il Consiglio Europeo ha pubblicato le conclusioni sull'Ucraina e sull'allargamento. Per quanto riguarda Kiev e Chisinau, la formulazione adottata è la seguente: "Il Consiglio Europeo decide di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova. Il Consiglio Europeo invita il Consiglio ad adottare i rispettivi quadri negoziali una volta adottate le misure pertinenti indicate nelle rispettive raccomandazioni della Commissione dell'8 novembre 2023". "Voglio lanciare un messaggio positivo e rassicurante: abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno, in questo pacchetto, su cui c'è ampio accordo politico a 26, ci sono 50 miliardi per l’Ucraina", ha detto Charles Michel. vedi anche Zelensky: "La decisione dell'Ue è vittoria per Ucraina ed Europa"

Via libera Ue ai negoziati per l’adesione Il Consiglio Europeo ieri ha deciso di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia (e di concedere lo status di Paese candidato alla Georgia). La Bosnia-Erzegovina, invece, dovrà prima rispettare le precondizioni richieste dalla Commissione. Orban alla fine ha ceduto. Al momento della votazione il leader ungherese non c'era. Un'assenza concordata con il presidente Charles Michel che ha permesso di superare l'impasse senza veti. Giorgia Meloni ha espresso "grande soddisfazione" per i concreti passi avanti nel processo di allargamento di Ucraina, Moldova, Georgia e Bosnia-Erzegovina. "Si tratta di un risultato di rilevante valore per l'Ue e per l'Italia, dopo un negoziato complesso, in cui abbiamo giocato un ruolo di primo piano nel sostenere attivamente sia Paesi del trio orientale sia la Bosnia-Erzegovina e i Paesi dei Balcani occidentali". Leader Ue approvano le nuove sanzioni anti-russe Nelle conclusioni del vertice Ue nella parte dedicata all'Ucraina, al nono paragrafo, si legge: “Il Consiglio Europeo accoglie con favore l'adozione del 12esimo pacchetto di sanzioni” contro la Russia. "L'accordo è stato accolto con favore dai leader ma necessita ancora di un'adozione formale da parte del Consiglio", precisa una fonte europea. A quanto si apprende sarebbe stata attivata la procedura scritta. vedi anche Orban: Kiev non soddisfa le condizioni per entrare in Ue