Orban: Kiev non soddisfa le condizioni per entrare in Ue

"L'allargamento non è una questione teorica, è un processo basato sul merito, giuridicamente dettagliato, che ha delle pre condizioni. Abbiamo definito sette pre-condizioni. Anche sulla base della valutazione della Commissione tre su sette non sono soddisfatte. Non c'è motivo di negoziare l'adesione dell'Ucraina ora". Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, arrivando al vertice dei leader europei. ( GUERRA UCRAINA, IL LIVEBLOG )

I soldi all'Ucraina

"Sono pre-condizioni decise dalla Commissione, non dall'Ungheria. Oggi non dobbiamo discutere nulla, ne dobbiamo riparlare quando saranno soddisfatte tutte le condizioni stabilite", ha aggiuntoOrban. "I soldi per l'Ucraina sono già nel bilancio. Se vogliamo dare più soldi e su un arco di tempo più lungo, bisogna farlo fuori dal bilancio. Non siamo qua per fare business, per fare affari. Rappresentiamo approci e principi", ha concluso il premier ungherese arrivando al Consiglio europeo in merito alle accuse secondo cui stia bloccando l'avvio dei negoziati dell'Ucraina all'Ue per ottenere lo sblocco dei fondi europei.