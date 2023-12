Tajani a Salvini: "Mai alleati di Afd e Le Pen alle Elezioni europee"

"Salvini è un alleato e può esserlo anche in Europa, ma noi non faremo mai un'alleanza con Afd e con la signora Le Pen. Questo è noto e non ha nulla che vedere con l'Italia e con il governo. Nessun inciucio, ma dobbiamo dare stabilità all'Europa ed essere realisti". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani e leader di FI a margine del 'Transatlantic Award Gala Dinner' organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy a Milano. "In Europa - ha ribadito Tajani - sono per un'alleanza di centrodestra tra conservatori, liberali e popolari".