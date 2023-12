Omicidio Giulia Cecchettin, l’auto di Turetta attesa oggi in Italia

La vettura, sulla quale si sono consumati parte dell’assassinio e la fuga del 22enne, arriva in serata dalla Germania, portata dai Carabinieri nei laboratori dei Ris di Parma, dove inizieranno le analisi scientifiche sulle tracce e sugli oggetti rinvenuti. Si attendono risposte su telefonino e tracce di sangue. L’auto era stata fermata il 18 novembre sull'autostrada A9, vicino Lipsia. Da allora era sotto custodia giudiziaria della polizia tedesca, in un deposito

È atteso per oggi l’arrivo in Italia della Fiat grande Punto nera di Filippo Turetta, l'auto della fuga dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin. Caricata su una bisarca coperta - contro eventuali contaminazioni ambientali - arriva in serata dalla Germania, portata dai Carabinieri direttamente nei laboratori dei Ris di Parma. Dove inizieranno poi le analisi scientifiche sulle tracce e sugli oggetti rinvenuti nell'auto. La vettura, sulla quale si è consumato parte dell'assassinio di Giulia Cecchettin, era stata fermata il 18 novembre sull'autostrada A9, vicino Lipsia. Turetta era finito in arresto, inseguito da un mandato di cattura europeo. L’auto era da allora sotto custodia giudiziaria della polizia tedesca, “congelata” in un deposito a pochi chilometri dalla cittadina della Bassa Sassonia.