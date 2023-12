Omicidio Cecchettin, Turetta andava da psicologo per Giulia e studio

Filippo Turetta andava da uno psicologo per Giulia Cecchettin e i suoi problemi di studio. Ma dopo questi incontri, cinque in tutto, il suo stato psicologico non era migliorato. E quando avrebbe dovuto presentarsi all'ultima visita, il 17 novembre, il 22eenne era già latitante, dopo l'assassinio dell'ex fidanzata. Filippo, pare su sollecitazione della stessa Giulia, e dei familiari, aveva chiamato lui stesso il Cup dell'Usl 6 di Padova per prenotare i colloqui (I FUNERALI DI GIULIA).