Ponte sullo Stretto, no della Sicilia a destinare a opera 1,3 miliardi

Fa discutere la scelta di Salvini di prelevare 1,3 miliardi dal Fondo per la coesione del territorio siciliano e 300 milioni da quello per la Calabria. "Abbiamo sempre espresso totale disponibilità verso la realizzazione" dell'opera, "e per questo la giunta si era impegnata con 1 miliardo di euro del Fsc 2021-2027. La decisione governativa per cui la quota di compartecipazione della Sicilia debba essere invece di 1,3 miliardi non è mai stata condivisa dall’esecutivo regionale", dice il governatore Schifani