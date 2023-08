Spagna, Vox offre appoggio a Popolari di Feijóo per formare governo

Il partito ultraconservatore spagnolo Vox ha offerto al Partito popolare l'appoggio dei suoi 33 deputati per sostenere un governo di centrodestra guidato da Alberto Núñez Feijóo, leader del Pp. L'offerta è senza condizioni, riferisce un comunicato: "Non saremo un ostacolo per evitare un governo di distruzione nazionale".

Il "no" del Partito Nazionalista Basco

Intanto il Partito Nazionalista Basco (Pnv), una delle formazioni politiche regionali spagnole che può garantire sostegni decisivi in Parlamento per la formazione di un nuovo governo nazionale, ha ribadito il proprio "no" all'ipotesi di favorire un esecutivo del popolare Alberto Núñez Feijóo, che aveva cercato un eventuale appoggio a un proprio governo dei 5 deputati nazionalisti baschi eletti alle ultime politiche. "Il 24 luglio, il Comitato esecutivo del partito ha reso nota con chiarezza cristallina la propria posizione", ha ricordato stamattina il Pnv in un tweet. "Di fronte al tentativo di alcuni attori politici e mediatici, sia nei Paesi Baschi sia in Spagna, di costruire una realtà alternativa, riteniamo opportuno e conveniente rinfrescare loro la memoria", si legge nel tweet del Pnv. L'eventuale presenza di Vox (contrario alla suddivisione del Paese in comunità autonome) nell'equazione di governo era infatti stata indicata dai nazionalisti baschi (che fanno dell'autonomismo una delle proprie principali bandiere politiche) come condizione che rendeva impossibile qualsiasi dialogo per favorire un governo di centrodestra.