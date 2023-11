Sondaggio, maggioranza italiani favorevole a elezione diretta premier

Secondo un sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24, i cittadini pensano che una riforma costituzionale sia necessaria ma sono divisi su quale direzione dovrebbe prendere. Due italiani su 5 non sanno come funziona la nomina del premier. In un ipotetico referendum, fra chi andrebbe a votare il 60% si esprimerebbe per promuovere la riforma. Per il 47% se la consultazione fallisse Giorgia Meloni dovrebbe dimettersi. L’instabilità governativa è un problema per l’Italia secondo il 79% degli intervistati