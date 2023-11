La Russa: "Norma anti-ribaltoni non mi piace, se premier cade si vota"

Politica

Il governo Meloni ha trovato l’intesa intorno alla riforma costituzionale che prevede, come principale novità, l'elezione diretta del premier. Il testo sarà in Cdm venerdì 3 novembre 2023, poi dovrebbe iniziare l’iter in Parlamento con i quattro passaggi tra Camera e Senato. Di “premierato”, comunque, si è parlato spesso e non solo in Italia: il termine non ha una definizione precisa e può essere declinato in vari modi