Il Cdm ha approvato all’unanimità il disegno di legge costituzionale. Tra le principali novità ci sono l'elezione diretta del premier, una misura "anti-ribaltone" e l’addio ai senatori a vita. Ora, però, c’è da pensare a come la legge elettorale debba essere cambiata per adattarsi alla riforma: il Rosatellum, infatti, non dà la sicurezza matematica che il presidente del Consiglio eletto direttamente abbia la maggioranza parlamentare del 55%. Tra premi, soglie e meccanismi: ecco i nodi su cui si discute