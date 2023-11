Premierato, la riforma costituzionale in 5 punti

L'obiettivo del testo approvato il 3 novembre in Cdm è quello di creare le condizioni più favorevoli per la governabilità del Paese e di "consolidare il principio democratico". Nel ddl, oltre all'elezione diretta del presidente del Consiglio, ci sono le norme sulla sua eventuale sostituzione e sulla durata del suo incarico (5 anni, come le Camere); sui criteri da seguire per un nuovo sistema elettorale (il 55% dei seggi andrebbero al partito o alla coalizione del premier) e sull'addio ai senatori a vita