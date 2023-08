9/10 ©IPA/Fotogramma

La centralità del tema è ribadita dal palco del Meeting di Cl a Rimini anche dalla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella: “In Italia siamo quasi all'anno zero per le politiche per la natalità, la famiglia e le pari opportunità. Dobbiamo sapere che la questione del calo demografico non investe solo l'Ue ma ormai tutto il mondo. C'è un clima generale antinatalista"

Sondaggio, per oltre un italiano su 2 avere un figlio danneggia la carriera di una donna