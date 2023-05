Natalità, meno tasse e assegno unico: le ipotesi al vaglio del governo

Il governo studia nuove misure per chi ha figli. Il calo delle nascite porterebbe a una diminuzione della ricchezza e renderebbe difficile pagare le pensioni. Molte le ipotesi, ma bisogna trovare le risorse. L'Assegno Unico, in vigore da poco più di un anno, finora è costato oltre 17 miliardi

Il volto dell’Italia del prossimo futuro potrebbe essere poco giovane, molto anziano, e più povero se non si farà qualcosa per spingere le nascite, precipitate al minimo storico, o aprire di più le porte all’immigrazione. Non è solo una questione culturale ma anche economica (perdita di Prodotto Interno Lordo, difficoltà a pagare le pensioni). Per questo il governo punta a nuove misure per sostenere le famiglie, che richiedono però molte risorse (circa nove miliardi l'anno per adeguarci ai livelli europei).

Le ipotesi sul tavolo

Diverse le ipotesi: meno tasse per chi ha figli, un bonus fiscale da 10mila euro l'anno, un aumento dell’Assegno Unico. Quest’ultimo, introdotto poco più di un anno fa, è diventato il pilastro del welfare per chi ha prole a carico. Ha assorbito le detrazioni che si scontavano nella dichiarazione dei redditi e in tredici mesi è costato 17,4 miliardi di euro per oltre nove milioni tra bambini e ragazzi.