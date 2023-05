Stati Generali Natalità, oggi partecipano Papa Francesco e Meloni

Economia

Secondo i dati della Central Intelligence Agency, il nostro Paese è agli ultimi posti per numero di nati ogni mille abitanti: dietro di noi soltanto Giappone, Corea e piccoli Stati come Andorra, Monaco e Saint Pierre et Miquelon. A fare la differenza è soprattutto il calo della popolazione femminile fertile, un effetto dell’inverno demografico avvenuto tra il 1970 e il 1995, e un mercato del lavoro che spinge molte donne a procreare più tardi

SAINT PIERRE ET MIQUELON – All’ultimo posto nella classifica mondiale ci sono le isole di Saint Pierre et Miquelon, arcipelago dell’Oceano Atlantico Settentrionale appartenente amministrativamente alla Francia, della quale fa parte come COM, Collettività d’Oltremare. Secondo i dati CIA i nati ogni 1.000 abitanti sarebbero 6,54