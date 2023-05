Secondo il ministro per l'Agricoltura, intervenuto agli Stati generali della natalità, “esiste una cultura, un'etnia italiana, quella che la Treccani definisce raggruppamento linguistico culturale, che immagino che in questo convegno si tenda a tutelare”

“Esiste una etnia italiana da tutelare”: con queste parole si è espresso il ministro per l'Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo in occasione degli Stati generali della natalità . L’esponente del governo Meloni ha detto: "Credo che sia evidente a tutti che non esiste una razza italiana. È un falso problema immaginare un concetto di questa natura. Esiste però una cultura, un'etnia italiana, quella che la Treccani definisce raggruppamento linguistico culturale, che immagino che in questo convegno si tenda a tutelare. Perché sennò non avrebbe senso".

Lollobrigida: “Tanti vorrebbero vivere in Italia”

Lollobrigida ha poi aggiunto: "La popolazione del mondo cresce e tanti di quelli che nascono nel mondo vorrebbero venire a vivere in Italia. E allora perché preoccuparsi delle nascite in Italia? Se la risposta è incrementare la natalità, è probabilmente per ragioni legate alla difesa di quell'appartenenza, a cui molti sono legati, io in particolare con orgoglio, a quella che è la cultura italiana, al nostro ceppo linguistico, al nostro modo di vivere", ha concluso il ministro.

La polemica sulla “sostituzione etnica”

Poche settimane fa Lollobrigida è finito al centro delle polemiche, dopo aver affermato che “non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada”. Al ministro per l'Agricoltura aveva replicato duramente la leader del Pd Elly Schlein, secondo cui le parole di Lollobrigida “sono disgustose” e “hanno il sapore del suprematismo bianco”. E da Azione a +Europa fino a Italia Viva, in molti avevano criticato il membro del governo. "Nelle mie parole non c’era alcun riferimento a visioni ben lontane dalla mia formazione”, aveva poi chiarito Lollobrigida.