10/10 ©IPA/Fotogramma

Da non sottovalutare i casi limite di parlamentari che potrebbero risultare assenteisti in aula ma che in realtà sono operativi in "missioni". Guida questa speciale classifica il deputato della Lega Antonino Minardo, presente alle votazioni l'1,02% delle volte ma quasi sempre impegnato in Commissione o nell'ufficio di presidenza: le sue presenze totali arrivano al 98,94%

Parlamento, dopo le ferie autunno “caldo” da giustizia a Mes. IL CALENDARIO