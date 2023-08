Le date di chiusura

Montecitorio, sede della Camera, dovrebbe chiudere i battenti entro l'11 agosto, ma i deputati potrebbero fare in modo di terminare i lavori entro il 5 agosto e anticipare l'inizio delle ferie, allineandosi così alla data di chiusura immaginata anche da Palazzo Madama, ovvero entro il 4 agosto. Ci sono però alcuni temi scottanti da trattare prima delle vacanze. In entrambi i rami del Parlamento arriveranno le comunicazioni del ministro Raffaele Fitto sul Pnrr, poi sarà il turno della delega fiscale. Inoltre, le commissioni in Senato torneranno a confrontarsi anche sui temi dell'autonomia differenziata e delle intercettazioni. Se il tour de force verrà rispettato anche la Camera potrebbe allinearsi a palazzo Madama approvando a tambur battente la delega fiscale in terza lettura, consentendole di chiudere i battenti una settimana prima del previsto. In questi giorni i parlamentari potrebbero quindi fare gli straordinari per rispettare le scadenze in agenda, ricorrendo anche a sedute notturne. Non è escluso però che alla Camera si continui a lavorare fino all'11 agosto.